El bus urbà de Manresa és gratuït a partir d'avui per a tots els que l'utilitzin

El bus de Manresa serà gratuït a partir d'avui per afavorir els treballadors que realitzen treballs d'activitats essencials. L'Ajuntament de Manresa i Manresa Bus se sumen així a la decisió adoptada avui per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.

Els autobusos obriran la porta del darrere (no la del davant) i s'impedirà la validació dels títols per part dels usuaris. Per tal de comptabilitzar el passatge, el conductor emetrà un bitllet senzill (sense cost) que guardarà ell.

Aquesta decisió s'ha pres amb l'objectiu de reconèixer l'esforç particular de les persones que presten aquests serveis essencials per al sosteniment de la societat en aquest moment de tanta dificultat, i amb la voluntat de minimitzar els riscos de contagi, no havent-se de validar els títols.

Cal recordar que el bus urbà de Manresa, des de diumenge passat, 29 de març, té en vigor uns nous horaris que s'adapten a la situació d'emergència sanitària i a la restricció de mobilitat que estableix l'estat d'alarma a causa de la Covid-19. Tot i l'ajust, Bus Manresa manté cobertura i horaris a totes les franges diàries i línies.

Diàriament es duen a terme unes neteges i desinfeccions especials a tots els autobusos urbans i parades. L'ocupació màxima dels autobusos continua estant fixada al 33%, per mantenir la distància entre usuaris.