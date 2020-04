Althaia trasllada pacients amb el coronavirus a la Clínica de Sant Josep

Una vintena de pacients amb coronavirus que en general estan en fase de recuperació han estat traslladats de l'Hospital Sant Joan de Déu a la Clínica Sant Josep, ambdós centres gestionats per la Fundació Althaia de Manresa. Fins ara la Clínica de Sant Josep ja rebia malalts de Sant Joan de Déu, però sense la patologia del Covid-19, per descongestionar l'hospital i optimitzar recursos humans.

Des d'aquesta setmana hi ha una vintena de malalts amb coronavirus. Segons ha informat Althaia, s'ha adequat una planta que té una capacitat màxima per a 31 persones i se n'està preparant una altra perquè n'hi puguin haver una vintenia més si fos necessari.

La mateixa fundació ha remarcat que es tracta de pacients en fase de recuperació i que la majoria estan estables.

A la Clínica de Sant Josep ja s'hi van deixar de fer parts de mútues i atenció privada a mitjans del mes passat per alliberar llits que es van destinar a malalts procedents de Sant Joan de Déu que no tenien el coronavirus sinó altres afectacions. Posteriorment també es van deixar d'atendre urgències de pediatria i es van deixar de fer intervencions quirúrgiques no urgents. Tot amb la mateixa idea d'alliberar espai a Sant Joan de Déu, que és on s'atenen els casos de coronavirus en un primer moment, i també els més greus.

Amb aquesta mateixa idea també es van traslladar malalts pel virus al Centre Hospitalari, encara que en aquesta ocasió es tracta de pacients geriàtrics.