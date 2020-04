Paviment en mal estat genera grans esquitxades al carrer de Sant Bartomeu

Com queda el carrer de Sant Bartomeu del barri de les Escodines després de la pluja arxiu particular

Veïns del carrer de Sant Bartomeu del barri de les Escodines de Manresa estan farts que cada vegada que plou les façanes quedin tacades de fang.

Tal com es pot apreciar en les fotografies facilitades, l'aigua que s'acumula a sota les peces de paviment que han quedat descalçades és prou abundant perquè l'accés a algunes cases quedi fet un fàstic amb esquitxades fins a un nivell de dos metres d'altura.

Asseguren que quan ho han posat en coneixement de l'Ajuntament la resposta ha estat que la millora del carrer es dins del paquet del 2020. Però es demanen si no seria possible aconseguir alguna millora provisional per a un problema que no sembla especialment gran comparat amb les obres que es fan al sector.