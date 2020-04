La vacuna antituberculosi de Pere-Joan Cardona es provarà amb la Covid-19

Pere-Joan Cardona en un laboratori de Can Ruti, que és com es coneix l'Hospital Germans Trias i Pujol

Pere-Joan Cardona en un laboratori de Can Ruti, que és com es coneix l'Hospital Germans Trias i Pujol arxiu/ute germans trias

Qui havia de dir a Pere-Joan Cardona que la vacuna que va inventar contra la tuberculosi, la Ruti, s'aplicaria setze anys després de patentar-la contra un virus anomenat SARS-CoV-2. Doncs sí, és així. La intenció és provar-la en 200 professionals sanitaris de cara al mes vinent amb l'objectiu d'incrementar la seva resposta immune contra el virus. És a dir, augmentar-ne el nivell de protecció tenint en compte que metges i infermers són els que tenen un contacte més directe amb el virus que té el món amb l'ai a cor.

El manresà, que és investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona i cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental, i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, recorda que la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya ha aportat 4 milions d'euros per finançar 19 projectes de recerca i innovació per a la prevenció i tractament de la malaltia Covid-19. Un d'ells és el relacionat amb la Ruti, una vacuna que va inventar Cardona i que la companyia de R+D biotecnològica Archivel Farma fa anys que desenvolupa com a propietària.

Nova vida per a la vacuna



Tot i que el desenvolupament de la Ruti va quedar aturat un temps per manca de finançament, la Unió Europea va decidir rellançar-lo fa cinc anys en considerar de molt valor un concepte que l'equip de Cardona, tal com posa de relleu ell mateix, «havia defensat feia vint anys, que consistia a combinar la vacuna amb un tractament antibiòtic». Fruit d'aquest nou impuls, actualment n'estan fent un assaig a Ucraïna amb 30 pacients multiresistents i estaven a punt d'iniciar-ne un altre a l'Índia, que ha aturat la pandèmia, amb 150 persones més.

La prova amb la Covid-19, explica l'especialista en Microbiologia i Parasitologia, té la seva base en el fet que s'ha observat que en aquells països on la vacunació amb BCG és universal (la BCG és l'única vacuna profilàctica existent en l'actualitat contra la tuberculosi, descoberta fa més de 100 anys), els símptomes i la mortalitat induïda pel SARS-CoV-2 són menors. «Nosaltres utilitzem el que hem estat treballant des de fa tants anys, la Ruti, per incrementar aquesta immunitat dels nostres professionals i que tinguin un menor risc d'adquirir la infecció».

Tant la vacuna Ruti com la BCG actuen com a potenciadors de la resposta immune innata, de manera que, davant d'una infecció, sigui l'organisme qui combati els seus efectes de forma més efectiva. La diferència és que la Ruti presenta un millor perfil de seguretat. A més a més, ha demostrat en estudis preclínics una modulació de la resposta immune més potent que la BCG.

Dues dosis per persona



L'assaig es farà agafant professionals sanitaris amb risc d'infectar-se. «Mirarem que siguin negatius i els donarem dues dosis de la vacuna Ruti i els seguirem tres mesos per veure si la incidència de la infecció és més alta o baixa i, si s'infecten, si tenen un curs més o menys greu». En concret, s'administrarà a 200 professionals per comparar la taxa de contagis i l'evolució clínica de la infecció amb un grup de 100 professionals no tractats. Els sanitaris seran de la primària -de la zona metropolitana nord-, fruit de la col·laboració amb la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina i de l'Hospital Germans Trias i Pujol. «Estem intentant acabar el protocol per començar el mes vinent», avança Cardona.

Què és la Ruti?



La Ruti és una vacuna terapèutica dissenyada per escurçar el tractament de la tuberculosi latent. Actualment, aquest tractament representa l'administració d'un fàrmac durant nou mesos. Amb la Ruti, es redueix a un mes. L'equip d'investigadors encapçalats per Pere-Joan Cardona van patentar la vacuna el 2004. Estava en desenvolupament des del 1997. S'administra per injecció subcutània, és segura i, com hem esmentat, està en fases clíniques avançades a l'Índia i a Ucraïna per al tractament de la tuberculosi i la tuberculosi resistent a antibiòtics, i també com a potenciador de la resposta anticancerosa en pacients de càncer de bufeta.