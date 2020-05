L'activitat ambulatòria habitual va baixar el 60% durant l'epidèmia

Durant l'època més dura de l'emergència sanitària, la major part dels esforços de la Fundació Althaia de Manresa es van destinar a atendre pacients amb el coronavirus. Però l'activitat ambulatòria no s'ha aturat. Al mes d'abril es van fer més de 12.800 visites telemàtiques, sobretot visites telefòniques, però també videotrucades en especialitats com rehabilitació i endocrinologia.

També es va mantenir l'activitat considerada inajornable. El mateix mes d'abril es van portar a terme prop de 1.300 visites urgents presencials al servei d'Urgències.

Tot plegat representa un 40% de l'activitat del que seria habitual en una situació de normalitat.

A partir d'aquest dilluns Althaia començarà a programar l'activitat hospitalària habitual que va quedar ajornada per l'emergència sanitària. Es prestarà especial atenció a les activitats considerades preferents i urgents que cal fer de forma presencial (vegeu Regió7 de dijous). I sempre que l'evolució de la pandèmia continuï a la baixa com els darrers dies, a partir del dia 11 d'aquest mes de maig s'incrementarà l'activitat presencial. Tot i això, es continuarà fent com fins ara activitat telemàtica sempre que sigui possible.

L'activitat presencial es farà, però, sota estrictes mesures de seguretat i precaució. A cadascun dels centres d'Althaia hi haurà punts en els quals es recordarà l'ús obligatori de mascaretes, caldrà rentar-se les mans tant a l'entrada com a la sortida i no es permetrà l'entrada d'acompanyants tret d'usuaris dependents i també de nens i nenes.