El Govern espanyol aprova allargar els ERTO per força major fins al 30 de juny

El Govern espanyol va aprovar ahir allargar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major fins al 30 de juny després d'arribar a un acord amb els agents socials, que es va formalitzar en l'acte de signatura de dilluns al Palau de la Moncloa.

L'acord per allargar els ERTO manté les prestacions d'atur i les exempcions de cotitzacions al maig i juny i, en el cas de les companyies amb ERTO parcials, podran exonerar entre el 45 i el 85% de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors que es reincorporin a la feina. A més, l'acord introdueix una excepció a la condició de manteniment dels llocs de treball els sis mesos posteriors a la represa de l'activitat i les empreses en risc de fallida sí que podran acomiadar.

El Consell de Ministres va donar llum verda al decret que «dona cos» a aquest acord, segons va explicar en roda de premsa la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero. No es podran acollir a la mesura les empreses que tinguin la seu en paradisos fiscals i les companyies beneficiades que, el 29 de febrer, tenien més de 50 treballadors no podran repartir dividends. Els treballadors fixos discontinus podran seguir cobrant la prestació fins al 31 de desembre.

Una comissió tripartida, que es constituirà avui, analitzarà quins sectors podran allargar els ERTO més enllà del 30 de juny. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ja va avançar que «els sectors més afectats» podran mantenir les condicions dels ERTO després del 30 de juny. La CEOE va demanar dilluns que es negociïn «noves vies» per donar una cobertura «completa».

Montero espera que el Govern espanyol i els agents socials segueixin dialogant i argumenta que el decret «uneix els interessos de tots, defensa la viabilitat del model de negoci i la recuperació de l'activitat». La portaveu de l'executiu va dir ahir que els ERTO són una mesura «eficaç» i va apuntar que més de 3 milions de persones s'han vist afectades per un ERTO de força major.

Les mesures per allargar els ERTO per força major estaran subjectes al fet que es mantinguin els llocs de treball afectats per una suspensió temporal. És a dir, les empreses no podran acomiadar aquests treballadors durant els sis mesos següents a la represa de l'activitat. S'entendrà que el compromís no es compleix si alguna persona afectada per ERTO és acomiadada llevat que sigui per un motiu procedent. En cas d'incompliment, l'empresa haurà de reintegrar tot l'import de les cotitzacions que se li van exonerar. Es farà una excepció quan l'empresa estigui en risc de concurs de creditors. A més, el text contempla la possibilitat que algun tipus d'empresa amb «una alta variabilitat o estacionalitat en l'ocupació» no hagi de mantenir els llocs de treball. Fonts de Treball expliquen que es tracta d'una consideració ja inclosa a anteriors decrets per situacions, entre d'altres, com les de llocs de treball vinculats a espectacles, esdeveniments o obres temporals. L'acord estableix que les exoneracions del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social es mantindran al maig i juny tal com eren fins ara. En cas que sigui un ERTO de força major parcial, per a empreses de menys de 50 treballadors, tindran una exempció del 85% al maig per a les quotes dels treballadors que es reincorporin i del 70% al juny. Pel que fa a les empreses amb més de 50 treballadors i ERTO parcial, l'exempció serà del 60% al maig i del 45% al juny.