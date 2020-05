Els ajuts a empreses i autònoms de Manresa afectats per la Covid-19 es poden demanar a partir d'aquest divendres

Les sol·licituds per optar als ajuts directes i als microcrèdits previstos en el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa es podran començar a presentar a partir d'aquest divendres 29 de maig (en concret, des de les 00.01 hores, és a dir, des de la nit de dijous a divendres). La mesura està destinada a empreses i autònoms i té l'objectiu d'ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 sobre aquests sectors, així com de mantenir i potenciar l'activitat econòmica del teixit productiu de Manresa. En concret, es destinaran 200.000 euros en ajudes directes i 265.000 euros més en microcrèdits.

El termini per a presentar sol·licituds per a les ajudes directes finalitzarà el 18 de juny. Pel que fa als microcrèdits, el termini per a la línia d'autònoms i empreses afectades per la Covid-19 finalitzarà també el 18 de juny, mentre que el termini per a la línia d'emprenedoria finalitzarà el 30 de juny. Les empreses i persones autònomes interessades poden trobar tota la informació i la documentació que cal presentar en aquest enllaç. Les sol·licituds tant per als ajuts directes com per als microcrèdits s'hauran de tramitar a través de la Seu Electrònica. Per qualsevol qüestió us podeu posar en contacte amb el CEDEM a través del correu cedem@ajmanresa.cat o al telèfon al 93 878 7625, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Tal com ja va informar l'Ajuntament de Manresa el 21 de maig, els ajuts directes tenen una aportació única de fins a un màxim de 600 euros per als autònoms i per a les societats ja constituïdes. Pel que fa als microcrèdits, són a interès zero i s'han de retornar en un termini de quatre anys, a partir de gener del 2021. S'han previst dues línies, una destinada als emprenedors i l'altra destinada per a empreses i autònoms que han tingut una afectació econòmica sobre la seva activitat a causa de la Covid-19. En tots dos casos podran arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o la despesa necessària, amb un límit màx im de 5.000 euros per a la línia d'emprenedoria i de 3.000 euros per a la línia d'activitat afectada per la Covid-19.

Els ajuts i els microcrèdits de l'Ajuntament de Manresa són compatibles amb altres que puguin haver publicat altres administracions, com ara els que ha aprovat el Consell Comarcal del Bages (podeu trobar-ne la informació en aquest enllaç).

Pla Reconstrucció Social i Econòmica

Les ajudes directes i els microcrèdits (dotats en el seu global de 465.000 euros) són una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que va ser aprovat amb el suport de tots els grups polítics del consistori. El pla contempla accions en diversos àmbits, entre les quals hi ha l'ampliació de l'espai públic per a vianants que s'està duent a terme en diversos carrers de Manresa, la bonificació del 50% de la taxa de terrasses per a bars i establiments de restauració, el repartiment de vals per aparcar a la zona blava i als pàrquings municipals o el repartiment, també, de bitllets de bus gratuïts, entre altres mesures.