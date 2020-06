Manresa en Comú reclama una ciutat més sostenible i justa

Manresa en Comú valora molt positivament que tots els grups municipals s'hagin posat d'acord per elaborar un pla de xoc per afrontar la crisi social que vindrà després de la crisi sanitària i hi ha volgut posar també el seu gra de sorra. El document planteja propostes i reflexions perquè la «reconstrucció no es quedi en l'emergència, sinó que s'aprofiti per afrontar els reptes que la ciutat ja tenia pendents».

Afrontar la desigualtat

A la vegada hi ha problemes com l'ambiental i la mobilitat que s'han atenuat però que amb el desconfinament es tornaran a fer presents i d'altres «eternament ajornats com els de les polítiques de salut pública, el pla de xoc per a barris vulnerables o la seguretat, que han de ser centrals».

La coordinadora de Manresa en Comú, Ana Querol, exposa que la intenció és «aprofitar el moment de reactivació de la ciutat per incidir en aquelles polítiques que posin en el centre el benestar de la majoria».

Una de les prioritats, afegeix Querol, és pal·liar el cost educatiu, social i emocional que ha suposant el confinament per als escolars. Així com lluitar contra la desigualtat educativa. Proposen que l'Ajuntament impulsi un programa de lleure educatiu, durant tot l'any, amb ajuts al 100% per a infants i adolescents de famílies vulnerables. També accions per combatre la bretxa digital.

Escut social