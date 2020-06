El Campus Infantil d'UManresa ja ha obert el període d'inscripcions

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) oferirà a partir del 22 de juny fins al 31 de juliol el Campus Infantil, pensat per a infants de 3 a 8 anys. Ja s'ha obert el període d'inscripcions.

Es durà a terme de dilluns a divendres de les 9 del matí a la 1 del migdia. Enguany s'ha adaptat per complir tots els requeriments per garantir la seguretat i evitar contagis de la covid.

L'activitat està orientada a l'aprenentatge de les ciències a través de l'experimentació i el joc, i la promoció dels hàbits de vida saludables. El Campus Infantil l'organitzen els estudis del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. Segons la directora del grau d'Educació Infantil, Montserrat Pedreira, la manera com s'ha organitzat el Campus «donarà marge per a l'expressió de la curiositat i l'espontaneïtat dels infants». Hi haurà dos grups amb un màxim de 10 nens i nenes en cadascun en espais diferents que no compartiran. L'activitat es durà a terme al Lab_06, a l'edifici de la FUB2.