Un altre dia sense morts per coronavirus a Manresa i ja en van setze

Els centres assistencials manresans mantenen avui les mateixes dades en la lluita contra la pandèmia i ja són setze dies sense haver de lamentar cap defunció.

Entre Althaia i Sant Andreu sumen 234 víctimes mortals, 1.073 altes i avui encara resten divuit ingressats per coronavirus dels quals un a Sant Andreu i disset a Sant Joan de Déu.

La Fundació Althaia ha donat fins ara 1.025 altes a pacients que han superat la malaltia i manté la xifra de víctimes mortals en 170.

Pel que fa a les persones ingressades per coronavirus són disset. Cal recordar que Althaia facilitava diàriament la dada dels pacients confirmats de coronavirus, però amb la casuística variada de casos que s'estan donant ara considera que proporciona una fotografia més exacta comptabilitzar el total de persones ingressades a l'àrea covid-19 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, independentment de si en el moment de fer el recompte tenen la PCR positiva o no.

A data d'avui, diumenge, hi ha 1 persona ingressada per covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu, la mateixa que hi ha des del divendres 5 de juny.

Avui cap persona ha rebut l'alta a domicili ni hi ha hagut cap nou ingrés.

Les darreres 24 hores no ha mort cap persona ingressada per covid a l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, avui hi ha 4 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu, un menys que el dia anterior, que es troben a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 19h del dia anterior fins les 19h del dia actual.