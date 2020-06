Els Trullols canvia de fase amb el comerç a prop de la plena normalitat

El polígon dels Trullols de Manresa va iniciar ahir la fase 3 del desconfinament amb una notable activitat comercial que fa pensar ja gairebé en una plena normalitat, segons explicaven alguns dels responsables dels establiments de l'àrea d'activitat econòmica. En l'aspecte comercial, la nova fase ha significat tan sols l'increment de la capacitat del 40% al 50%. Un petit canvi que no modificava substancialment el ritme de vendes que ja està tenint lloc a les grans superfícies des que van poder obrir a ple rendiment d'espai, fa quinze dies.

A Decathlon, ahir passaven d'una capacitat potencial per la pandèmia de 570 persones a 713, una xifra de clients a la qual, tanmateix, mai no s'arriba alhora, segons explicava el director de la botiga, Gerard Cabré. Decathlon, com és habitual en aquesta època de l'any, ha ampliat la seva plantilla amb contractes temporals per fer front a un dels millors períodes de l'any. Com cada any.

A Fes Mes, el ritme de vendes aquests últims quinze dies «és una bogeria», explicava José Luis Fernández, el seu responsable. El bricolatge és la moda, ara, en previsió d'un estiu que molts hauran de passar a casa. El polígon retorna, doncs, a la seva activitat normal, pendent de l'obertura del multicinemes el dia 26.