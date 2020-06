Quatre altes més a infectats de covid-19 a Manresa i ja se n'han donat 1.091

L'afectació per la covid-19 als centres assistencials de Manresa es manté a nivells mínims. Avui, Althaia ha donat 4 altes més que fan un total de 1.043.

Althaia va passar dels 9 ingressats per coronavirus d'ahir als 10 d'avui i enles darreres 24 hores no hi va haver cap nova víctima mortal, així que es mantenen les 170. El 23 de maig hi va haver el darrer mort per coronavirus a Althaia.

A Sant Andreu el nombre de víctimes es manté en 64, que sumades a les 170 d'Althaia fan un total de 234. El 29 de maig es va registrar la darrera víctima mortal a Sant Andreu.

A data d'avui, divendres, 19 de juny, hi ha 1 persona ingressada per covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu la darrera que queda des del divendres 5 de juny. Entre Althaia i Sant Andreu sumen onze ingressats.

Com que no hi ha hagut cap alta a Sant Andreu es mantenen les 48 que s'han donat fins ara, que sumades a les 1.043 d'Althaia sumen 1.091.

D'altra banda, avui hi ha 1 treballador de l'Hospital de Sant Andreu que es troba a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.