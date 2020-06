Sant Andreu no té personal pendent de resultat per primer cop en 21 dies

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa no té cap membre del seu personal a casa amb símptomes de tenir el coronavirus ni pendent de saber si és positiu. És una dada a tenir en compte perquè en les últimes tres setmanes un o diversos membre del centre sanitari ha hagut de quedar-se a casa de forma preventiva a l'espera de saber si estava contagiat. Divendres, hi havia un empleat de l'hospital que estava a casa per precaució.

Era la principal novetat ahir sobre la situació als hospitals de la capital del Bages en una jornada en què les xifres es van mantenir inalterables respecte el dia anterior. Això vol dir que als centres de Manresa hi havia ahir un total d'onze persones ingressades a les àrees destinades al tractament de la covid-19.

Els centres sanitaris d'Althaia de Manresa hi havia ahir deu pacients ingressats en l'àrea covid-19, segons el balanç de la fundació, que gestiona l'Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari. De fet, ahir no hi va haver cap nova alta, i per tant el nombre de pacients que s'han recuperat del virus i han pogut tornar a casa és de 1.043 des que va començar la pandèmia. Tampoc no hi haver cap nova víctima com a conseqüència del coronavirus i per tant la xifra de defuncions a Althaia es manté a 170.

A Sant Andreu el nombre de víctimes es manté en 64, que sumades a les 170 d'Althaia fan un total de 234. El 29 de maig es va registrar la darrera víctima mortal a Sant Andreu. Ahir, hi havia una persona ingressada per covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu, la darrera que queda des del divendres 5 de juny.

Com que no hi ha hagut cap alta a Sant Andreu es mantenen les 48 que s'han donat fins ara, que sumades a les 1.043 d'Althaia sumen 1.091.

A l'Hospital de Cerdanya no hi havia ahir cap pacient ingressat de covid-19, tot i que hi havia un cas pendent de diagnòstic. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat en aquest centre hospitalari 51 positius, dels quals 38 han ingressat al mateix hospital i cinc han estat traslladat a altres centre de Catalunya i un en un de francès. Un total de 33 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. Des que va començar la crisi sanitària, l'Hospital de Cerdanya ha registrat una defunció. Al conjunt de Catalu-nya, han mort un total de 12.506 persones, onze de les quals ahir, segons la Generalitat.