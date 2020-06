Les pastisseries de Manresa esperen mantenir la venda de coques dels últims anys

Les pastisseries i els forns de pa de Manresa viuen aquests dies la primera campanya de Sant Joan després del confinament amb una lleugera incertesa però amb expectatives de mantenir el nivell de vendes de coques dels darrers anys.

«Demà és el dia que més es ven però ja fa dies que estem en fase d'encàrrecs i avui a la tarda ja tenim els mateixos encàrrecs que l'any passat», afirmava ahir Salvador Pérez, responsablde de l'obrador de la pastisseria El Cigne de Manresa, que destacava també que ahir a la tarda, «l'elaboració que tenim preparada és superior a la que vam fer l'any passat».

Aquest any Sant Joan cau en dimecres, fet que ha afavorit, segons Pérez, que molta gent hagi decidit celebrar la festa que dona l'entrada a l'estiu a casa, també, possiblement, per la por a la propagació del virus. «Sí que hi haurà gent que potser marxarà, però com que aquest any Sant Joan cau a mitja setmana, per als establiments de la Catalunya Central ens va millor perquè la gent no marxa tant». Per això, els responsables d'El Cigne asseguren que les expectatives enguany són bones.

Pel que fa a la venda per internet, Pérez apunta que també funciona molt bé, i per tant es manté la bona dinàmica iniciada durant la Pasqua. «Per Pasqua la venda per internet va funcionar molt bé perquè la gent estava confinada. La diferència entre la Pasqua i ara és que en aquell moment moltes mones les vam anar a portar a domicili i aquest cop les coques les vindran a recollir. Tot i així, sí que fem molts encàrrecs per internet», apunta Pérez.

«Nosaltres treballem des de la normalitat», afirma Gemma Cucurella, propietària de la pastisseria Cal Cucurella. La pastissera destaca que la festa cau en una data i en un moment ideal per tornar-la a celebrar com s'ha fet sempre. «El canvi potser està més relacionat amb com la gent celebrarà Sant Joan però sí que es trobaran amb els amics i és un moment i una data ideal després del què ha succeït», afirma.

Pel que fa a la venda de coques, Cucurella espera mantenir les xifres dels darrers anys malgrat que encara no sap què passarà. Pel que fa a la seva pastisseria, destaca que la venda per internet va ser important durant el confinament però que actualment la gent va a comprar presencialment i la situació està més normalitzada.

Rosa Maria Abadal, directora del Forn de Cabrianes, també confia a mantenir les xifres de l'any passat i destaca que la gent té ganes de reunir-se i celebrar la festa. A més, apunta que la gent ja ha fet moltes comandes des de divendres mateix.