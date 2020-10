L'Ajuntament manté la previsió de canviar la recollida de residus el 2021

L'Ajuntament de Manresa manté la previsió de canviar el model de recollida de residus l'any vinent i d'implantar un model mixt entre contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta i el porta a porta. També un nou porta a porta comercial.

L'emergència sanitària no alentirà un procés que ja es va iniciar al principi d'aquest any amb un procés participatiu per explicar el projecte a la ciutadania així com rebre suggeriments. Es va haver d'interrompre, però, a causa de la pandèmia. Tot i així, el govern municipal manté la voluntat d'engegar el nou sistema a partir de mitjan any vinent. El 2021 és quan venç l'actual concessió de recollida de brossa a Manresa.

L'objectiu bàsic de la iniciativa que afectarà tota la ciutadania de Manresa és augmentar el percentatge de brossa que es pugui reciclar, que actualment està estancat en el 40 %, i de retruc minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient.



Un sistema mixt

En el sistema dels contenidors intel·ligents cada família diposarà d'una targeta amb la qual obrir els contenidors, que, d'una altra manera, no es podran obrir. Un sistema informàtic controlarà l'activitat de cadascú. On hi hagi el porta a porta els actuals contenidors desapareixeran. La brossa s'haurà de baixar davant del portal en un cubell o una bossa el dia i hora concertats per cada fracció.

Per altra part, l'Ajuntament de Manresa i Ecovidrio, una entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar el reciclatge d'envasos de vidre, han activat una campanya per promoure la recollida d'aquest tipus de residus entre el sector de l'hoteleria.

D'aquí fins al desembre vinent un equip d'informadors ambientals i degudament acreditats visitaran més de 500 establiments de la ciutat –bàsicament bars, cafeteries i restaurants– amb la finalitat d'informar-los sobre la correcta separació dels residus de vidre. El tret de sortida de la campanya es va fer al restaurant Laida del Centre Històric amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet; la gerent d'Ecovidrio, Silvia Mayo; el president del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, Diego Sánchez; i Aida Escabias, del restaurant Laida. El sector de l'hoteleria genera gairebé el 50 % dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús.

Segons les directives europees, l'any 2020 s'haurien de recollir el 50 % dels residus totals que es generen, mentre que a Manresa l'any passat aquesta xifra es va quedar en el 46,68 %.