Relleu a ERC Manresa: Miquel León substitueix Ramon Fontdevila a la presidència

ERC-Manresa va celebrar assemblea en format telemàtic i amb una comissió de tres membres d'organització i tres membres de les juntes sortint i entrant al local de la plaça Major. L'objectiu, posar l'executiva al dia i procedir a la renovació de la presidència, un càrrec que ha ocupat durant més de cinc anys consecutius Ramon Fontdevila que, a l'informe polític, va considerar com a imprescindibles els relleus en projectes polítics que es vulguin participatius, i va valorar la feina de l'equip «que no ha parat de renovar-se, i que malgrat el clima de repressió que patim amb companys empresonats o bé a l'exili, ha aconseguit, després de sis conteses electorals i dues consultes, cada vegada uns millors resultats, i això fins arribar a presidir l'ajuntament de la ciutat».

Al seu torn, Miquel León, va presentar la proposta de nova executiva «amb l'objectiu de continuar creixent a la ciutat, reforçar les xarxes i aprofundir complicitats, i donar suport al grup municipal». La candidatura de Leon està formada per Mireia Vila (secretaria d'organització), Manel Tàpia (secretaria de finances), Denís Llussà (imatge i comunicació), Mariona Descarrega (polítiques d'igualtat), Montserrat Clotet (política municipal), Glòria Almazan (ciutadania), Jofre Oliveres (Transició ecològica), Sílvia Sanfeliu (cultura), Xavier Bosch (estratègia) i els representants del Jovent Republicà (Queralt Torres) i del grup municipal (Mariona Homs).

La candidatura va ser aprovada per unanimitat i, a la cloenda, Marc Aloy, president del grup municipal i alcalde de la ciutat, va tenir paraules d'agraïment per Ramon Fontdevila i va valorar el nou equip de Miquel Leon com «una proposta molt ferma i carregada d'entusiasme, amb qui segur que podrem fer avançar el discurs republicà, que té un abast nacional, però que comença a cadascun dels municipis del país».