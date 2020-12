Manresa estrena el Campi qui Jugui adaptat amb una arrencada desigual segons la sessió

Manresa va donar ahir el tret de sortida a un Campi qui Jugui adaptat a la covid i diferent de l'habitual, que ha hagut de canviar el joc per l'espectacle, sense mainada corrent amunt i avall. I això s'ha notat també en l'entrada, que tanmateix ahir va tenir una resposta desigual segons la sessió de les dues que es faran cada dia a l'Anònima fins al 2 de gener. La de les 5 de la tarda va esgotar les entrades, per bé que es va quedar al 80% d'assistència, i la de les 7 va aplegar el 25% del públic possible.

És la tendència que, pel que sembla, hi haurà els propers dies segons indiquen les reserves fetes fins ara. Tanmateix, per a l'organització és una bona resposta tenint en compte el context actual.

És un Campi qui Jugui amb mesures extremes que, a banda dels tallers i els espectacles a l'Anòmima, preveu una room escape virtual, un joc de pistes per Manresa i un espectacle final el dia 4 al Kursaal.