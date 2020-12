S'exhaureixen en menys de dues hores i després d'un matí de col·lapse les entrades per al Campament de Reis de Manresa

Una allau de peticions per reservar entrades per al Campament de Reis de Manresa ha fet col·lapsar aquest dimecres al matí la pàgina web a través de la qual s'havien de sol·licitar les invitacions, que porta penjada des de les 8 del matí. Segons l'Ajuntament de Manresa, el sistema ha quedat bloquejat perquè «s'ha connectat molta gent de cop» i els tècnics l'han hagut d'aturar per incrementar-ne la capacitat.



Malgrat l'anunci per part de l'Ajuntament que ja s'havia arreglat la web, a les 10 del matí, i que es podien sol·licitar les entrades, diverses persones han continuat manifestant a les xarxes que el sistema continuava penjat i no podien fer el tràmit. Abans de les 12 del migdia han quedat exhaurides totes les entrades que s'havien posat a disposició de la ciutadania, tant per a la nova jornada del campament, el 2 de gener (que s'ha omplert en menys d'una hora), com per als altres dies, 3, 4 i 5 de gener, que compten finalment amb més grups dels previstos en un inici per part de l'Ajuntament.



L'Ajuntament va anunciar que ampliava el Campament de Reis previst per als dies 3, 4 i 5 de gener en substitució de la cavalcada fins a una capacitat de 4.080 persones i afegint-hi una nova jornada, el 2 de gener, les entrades de la qual s'havien de recollir aquest matí. També havien d'estar disponibles les invitacions per als nous grups previstos per als dies 3, 4 i 5.



Recordem que les primeres entrades per assistir al campament, que es muntarà al pati del Casino de Manresa, es van exhaurir en només tres hores, el passat 16 de gener, fet que va portar l'Ajuntament a plantejar-se una ampliació de l'aforament. La proposta té el vistiplau de Protecció Civil.



Un matí de queixes constants

?? Bon dia! Ja es poden recollir les invitacions per al Campament de Reis dels dies 3, 4 i 5 través de https://t.co/quCMBNFnrC



?? Per una incidència tècnica les invitacions per al dia 2 s'obriran a les 9h. Disculpeu les molèsties! pic.twitter.com/kpyErW9brM — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) December 30, 2020

?? Els gestors de la web ens informen que davant l'allau de peticions es pararà un moment el sistema per incrementar-ne la capacitat. Disculpeu les molèsties. Les entrades NO s'han esgotat. Al llarg del matí es podran recollir. Demanem disculpes. — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) December 30, 2020

Des del consistori han donat resposta a les diverses queixes dels ciutadans a través de les xarxes socials justificant que l'allau de sol·licituds havia fet col·lapsar la web des de primera hora i han insistit que les entrades es podrien recollir al llarg del matí.A Twitter han estat moltes les famílies que han expressat el seu malestar i indignació pels constants problemes tècnics que hi ha hagut des de primera hora i que han provocat que molts infants de Manresa s'hagin quedat sense l'oportunitat de veure Ses Majestats a la ciutat, malgrat els intents dels seus progenitors.