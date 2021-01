La resclosa dels Manresans s'enllestirà el mes que ve

arxiu particular

L'estat actual de la resclosa dels Manresans arxiu particular

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao, juntament amb tècnics, va visitar ahir les obres de reparació de la resclosa de la Sèquia de Manresa, coneguda com dels Manresans, just a l'inici de la captació de l'aigua del riu Llobregat, al terme de Balsareny. Aquest punt va patir importants danys pel temporal Glòria.

Els aiguats del gener passat es van emportar pedres i lloses de formigó de la resclosa, que van malmetre l'estructura i en van afeblir la part superior, la del mur, i la inferior, per descalçament.

Hi havia el perill que una nova avinguda d'aigua l'acabés de trencar. La resclosa marca l'inici de la sèquia i capta l'aigua del riu Llobregat, que a través del canal abasteix 18 municipis de les comarques del Bages i del Moianès, amb una població de 131.849 habitants. L'obra té un cost de 705.665 euros i es va contractar per via d'emergència. Les obres les executa l'empresa GrupMas. Es financen amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 313.595 euros i la part restant l'aporta la Junta de la Sèquia.

La d'ahir és la darrera visita tècnica abans que acabin les obres, que es preveu que estiguin enllestides el mes de febrer.

Els danys que ha tingut la presa han posat en risc el principal subministrament d'aigua a la població, en la mesura que el seu trencament impediria la derivació d'aigua cap a la Sèquia.

La resclosa no hauria resistit un altre temporal.