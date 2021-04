El PSC critica ERC i JxM pel mig any amb l'ascensor avariat

arxiu particular

L'ascensor amb el cartell arxiu particular

El grup municipal del PSC ha posat un cartell crític amb l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa a la porta de l'elevador que connecta els carrers Remei de Dalt i de Baix, i que fa sis mesos que acumula problemes de funcionament.

Amb el logotip del PSC, el cartell explica que l'ascensor acumula avaries des de fa 6 mesos «per culpa de la incompetència de l'Ajuntament d'ERC i JxM».

Segons el grup municipal, a l'oposició a l'Ajuntament de Manresa, les dues forces polítiques que governen la ciutat no han estat capaces «ni d'avisar amb un cartell per evitar que les persones no esperin inútilment després de cridar-lo».

El cartell acaba expressant l'esperança que «no calgui mantenir aquest cartell massa dies més».

El govern municipal ha reconegut que l'ascensor té problemes però ha negat que estigui sense funcionar des de l'octubre.

Segons el govern municipal d'ERC i Junts per Manresa, l'ascensor genera «molts problemes» que l'Ajuntament vincula al seu manteniment,i ha assegurat que obrirà un nou concurs de manteniment, perquè sí que és cert que «molts dies no funciona».

L'ascensor del Remei de Baix és el que es va construir dins de les obres d'ampliació de la Residència Sant Andreu. El va pagar la Fundació Sociosanitària de Manresa, actual Sant Andreu Salut, responsable de la residència, i en fa el manteniment l'Ajuntament de Manresa perquè és públic.

La fundació Sant Andreu Salut l'obre i tanca a diari i s'encarrega d'avisar a la companyia quan hi ha una avaria.