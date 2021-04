El futur Museu del Barroc de Catalunya a Manresa ja té empresa per al projecte museogràfic

Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions SA és l'empresa que ha resultat més ben valorada entre els quatre finalistes en el concurs per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa).

El jurat qualificador ha deixat constància de l'alt nivell de les propostes presentades i de la tasca realitzada pels quatre equips finalistes, tots elles interessants i amb punts forts i aspectes originals i destacables que les singularitzen, però la suma de les puntuacions en els diferents aspectes avaluats ha donat com a guanyadora la proposta de Croquis.

Resolt el concurs i declarada la proposta guanyadora, caldrà ara formalitzar el contracte per a la redacció del projecte museogràfic executiu que se'ls adjudicarà. Un cop signat aquest contracte els terminis, segons les bases del concurs, són 7 mesos per a la redacció del projecte museogràfic executiu i 10 mesos per a la producció i implementació del projecte.

El pressupost és de 65.280 € per a la redacció del projecte i 33.154 € per a la direcció de l'execució (IVA inclòs). El pressupost per a la implementació museogràfica del Museu del Barroc de Catalunya, Fase 1 (espai expositiu ocupant les ales Sud i Oest, 1a planta de l'edifici) és 874 000 € IVA inclòs.

La formalització del contracte es farà mitjançant un procediment negociat que ha de permetre, entre altres coses, obrir un diàleg amb l'equip guanyador, dins els marges establerts a les bases de participació i respectant en essència la proposta presentada, per tal que en el procés de redacció del projecte executiu aquesta es pugui perfeccionar en els diferents aspectes que la conformen: contingut i discurs expositiu, solucions tècniques i relació amb l'edifici i, molt especialment, aspectes formals i estètics de la presentació museogràfica que la posicionin de forma distintiva i destacada entre els museus del país.

Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions és una empresa especialitzada en projectes museogràfics i expositius, amb seu a Barcelona. Activa des de 1980, al llarg de la seva trajectòria ha realitzat exposicions temporals i permanents per a institucions museístiques o patrimonials en general. Entre els museus on ha participat l'Ajuntament de destaca els següents: Etnològic, de la música, del Disseny, Nacional d'Art, tots ells a Barcelona.



Un procés de 8 mesos amb 14 aspirants



El mes d'agost de 2020 es va publicar l'anunci de convocatòria del concurs de projectes per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya-MBC (Museu de Manresa) i la direcció de la seva execució. La proposta guanyadora seria l'adjudicatària del contracte de serveis per a la redacció i direcció del projecte museogràfic del MBC.

El procés de selecció constava de dues fases. La primera fase va consistir en la selecció dels sol·licitants que serien convidats a presentar el projecte d'idees en un termini de tres mesos.

Per tal de seleccionar les persones o equips que havien de ser convidats a presentar el projecte, un equip d'experts va valorar d'una manera global i motivada el currículum professional presentat, sobre la base de diferents criteris de valoració: els projectes museogràfics o expositiu redactats i executats en l'àmbit de la cultura i el patrimoni o redacció de projectes d'àmbit del patrimoni cultural de gran format; la formació, trajectòria professional i les obres o projectes més rellevants de característiques similars a les del objecte del concurs dels membres que intervindran efectivament en el concurs i els premis d'àmbit autonòmic, estatal o internacional obtinguts.

Durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, que va acabar el dia 17 de setembre de 2020, es van presentar un total de 14 equips.

El comitè d'experts es va reunir el dia 2 d'octubre de 2020 i, després de valorar els currículums presentats, va proposar a l'òrgan de contractació la selecció dels quatre sol·licitants següents, per ordre de puntuació de major a menor: Varis Arquitectes, Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions, Produccions Culturals Transversal i Playmedia Motion Graphics.

La segona fase del concurs estava restringida, doncs, a les quatre empreses finalistes de la primera fase, que havien de presentar un projecte d'idees en un termini de tres mesos.

El jurat previst a les bases es va reunir el dia 9 d'abril de 2021, a efectes de valorar i classificar les quatre propostes, identificades només per un segons lema per garantir l'anonimat. Efectuada aquesta valoració, l'obertura del sobre corresponent va permetre identificar els autors i efectuar la proposta d'adjudicació del concurs de projectes a la millor proposició.

El jurat estava composat per dotze persones expertes, en representació l'Ajuntament de Manresa, el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i un expert independent.

Els principals aspectes valorats pel jurat, d'acord amb les bases de participació han estat:



Que la proposta conceptualment i formal s'adeqüi al projecte global del museu en tant que Museu del Barroc de Catalunya i tingui en compte la centralitat i coordinació del museu en el marc de la difusió de l'època del barroc a Catalunya.

Que la circulació de públics sigui fluida, faciliti itineraris diversos i ajudi al confort de la visita.

Que tan el guió conceptual com l'aplicació museogràfica siguin flexibles, adequades i fàcilment adaptables al creixement previst del museu amb la seva extensió a les altres ales de l'edifici.

Que tingui en compte la relació amb l'edifici que l'acollirà facilitant-ne la lectura.

Que l'estructura i discurs conceptual i de continguts tingui alhora un plantejament creatiu i rigorós.

Que tingui presents els criteris d'accessibilitat i inclusivitat de públics en tots els seus aspectes (físics, sensorials, intel·lectuals, culturals, de gènere...)

Que proposi línies i posi en valor el treball en xarxa.

Que la proposta expositiva tingui vocació de permanència i minimitzi aspectes relacionats amb la previsible obsolescència de la presentació

Que tingui cura de tots aquells aspectes que afecten la seguretat i la conservació preventiva dels béns.

Que plantegi una actuació innovadora, que tingui en compte la creació artística i el pensament contemporani, i diferenciada respecte d'altres propostes museístiques del país.



De la deliberació en va resultar la classificació següent, per ordre de puntuació decreixent: