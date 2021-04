El paviment trencat a la Plana, Born i Nou provoca caigudes i crítiques del comerç

El paviment de carrers comercials com la Plana de l'Om, el Born o el carrer Nou està visiblement malmès i deteriorat. En algun dels punts més transitats de la Plana, a l'entorn del 40% de les rajoles estan trencades. Les més ben conservades són la dels extrems, on no hi ha passa tanta gent. Tot i així, a la mateixa Plana de l'Om hi ha unes 300 rajoles malmeses, segons un recompte fet per aquest diari. Als carrers veïns la situació és semblant.

Deixant de banda que el paviment atrotinat espatlla la imatge de carrers del centre de la ciutat i també de l'exterior dels comerços, el problema afegit és que els vianants s'hi entrebanquen.

Carme López, veïna de la Plana de l'Om, explica que a causa del mal estat del paviment del carrer «una vegada vaig ensopegar amb una rajola que sobresortia, vaig caure i em vaig trencar dues dents».

Relliscades

Ho corrobora la veïna del Born Maria Farré. Explica que «si les rajoles estan trencades i tenen forats s'hi acumula aigua, i això fa que hi hagi el perill de relliscar. He vist caure molta gent gran». Hi afegeix que, a més a més, es «dona molt mala imatge del centre de Manresa. En altres ciutats, com per exemple Girona, el barri antic fa goig, no com aquí». Farré assegura que «si portes un cotxet o vas amb maleta de rodes és molt incòmode perquè t'encalles a tot arreu. El que s'hauria de fer és invertir-hi molts més diners».

Comerços dels tres carrers d'aquest eix comercial amb qui ha parlat Regió7 han mostrat la seva preocupació per la imatge que el carrer dona a les seves botigues.

Un d'ells és Eduard Franquesa, propietari de la botiga Original, situada a la Plana de l'Om, que referma que «aquest paviment és horrible, sempre cau gent a l'entrada de la botiga a causa del seu estat». Afegeix que «evidentment el paviment malmès dona molt mala imatge al carrer i a les nostres botigues. Ens agradaria que ho arreglessin i posessin un altre tipus de rajola que no rellisqui, però estic segur que no ho faran», explica desesperançat.

Segons Anna Viladrich, propietària de la botiga Ell i ella, també situada a la Plana de l'Om, «que el carrer estigui fet malbé afecta molt l'aparença que donem nosaltres com a establiment de complements i moda». A més, també comparteix que just davant de la botiga va ensopegar amb una rajola que estava foradada i es va trencar un peu. «Si portes sabates amb plataforma per aquests carrers, caus segur».

Un altre testimoni és el de la dependenta de la botiga del carrer Nou Rubí Casals, Montse Crespo, que se suma a les declaracions de Franquesa i Viladrich. «El carrer està molt malament i com que és molt transitat, veiem moltes caigudes perquè hi ha forats que provoquen que la gent hi ensopegui». Pel que fa l'aspecte del carrer en si , Crespo lamenta que «intentem tenir cura de mantenir la botiga en el millor estat possible, i que el paviment del carrer estigui tan deteriorat no ajuda gens». Crespo demana que s'arrangi el carrer al més aviat possible «i no només tapant els forats de qualsevol manera i que segueixi amb una mala imatge, sinó que es canviï tot de nou perquè és lamentable».