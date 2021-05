Crida a no plantar una espècie que propaga un bacteri que és letal per a algunes plantes

L'Ajuntament ha fet la crida a no plantar una espècie de planta en concret (Polygala myrtifolia), que té una flor de color púrpura i és nativa de Sud-àfrica perquè és una font del bacteri Xylella fastidiosa, que provoca greus danys en plantes cultivades, ornamentals i silvestres i que, en última instància, els pot arribar a causar la mort.

Es tracta d'una recomanació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per evitar la introducció i la propagació de laXylella fastidiosa, ja que pot arribar a fer molt mal en cultius com l'olivera, l'ametller, la vinya o els cítrics, entre altres. Per aquest motiu, recomana no plantar-la en espais públics i àrees verdes dels municipis, tot i no estar prohibit per normativa. Per ara, Catalunya és un territori que està lliure d'aquest bacteri, que ja ha arribat a la Comunitat Valenciana, a les Illes Balears i també és present a França i a Itàlia.

És imprescindible que, a la que es tingui qualsevol sospita de la seva presència, es comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal del DARP a través del correu ssv.daam@gencat.cat.