El cap de setmana del 22 i 23 de maig tindrà lloc a Manresa una nova edició de la Fira de l’Ascensió organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), que comptarà amb la participació de més de 50 artesans. Les parades ocuparan espais amb l'aforament controlat seguint les mesures anticovid a la plaça de Sant Domènec, el Passeig de Pere III davant de la biblioteca del Casino i a la plaça de Crist Rei.

El diumenge 23 de maig és un festiu amb permís d’obertura pel comerç de manera que tot el comerç de la ciutat obrirà les portes. De fet, per a la UBIC, la Fira de l’Ascensió forma part de les dinamitzacions que organitza al llarg de l’any, i té l’objectiu d’atreure públic a la ciutat interessat en les compres de cara l’estiu.

Després de conèixer-se la suspensió de la fira Expobages la setmana passada, enguany la UBIC Manresa agafa el pes de l’organització de la Fira de l'Ascensió atès que, amb les restriccions actuals, només es permeten organitzar fires mercat, com aquesta, però no fires d’exposició com l’Expobages. Per a l'ens comercial, lluny de restar potencialitat a la fira, el fet de celebrar l’Ascensió en solitari "representa una oportunitat per repensar els dos esdeveniments per separat i explorar l’Ascensió com la fira de primavera de la ciutat".