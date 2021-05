Fem Manresa porta al ple municipal d’avui el debat sobre el projecte previst per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el govern de la ciutat, d’ERC i JxM, que preveu invertir prop de 60 milions d’euros pel soterrament de part de la línia al seu pas pel centre de la ciutat i la creació d’una nova estació, com a principals actuacions. Des de la formació consideren que aquesta inversió no respon les necessitats de mobilitat i, tot i no oposar-se al soterrament de part de la línia, no creuen que sigui una actuació prioritària.

Fem Manresa aposta perquè en el moment actual de crisi mediambiental i d’emergència climàtica és necessari fer una aposta per un model de mobilitat que no es basi en l’ús del vehicle privat, sinó que propiciï i permeti alternatives basades en el transport públic col·lectiu, com el ferrocarril. Així, demanen que s’acordi un pla de mobilitat comarcal i que es reconsideri la inversió prevista a Manresa per recuperar el projecte del tren-tram al Bages, aprovat el 2009.

A part d’aquesta moció, la formació rupturista també n’ha presentat dues més en solitari. Una de rebuig als projectes de macroparcs eòlics i fotovoltaics al Bages i l’altra de condemna a la repressió que s’està produint a Colòmbia des del passat 28 d’abril.