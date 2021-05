A la Índia, una de cada quatre dones abandona l'escola quan li ve la regla. Al Japó, les xefs dones no poden preparar sushi quan tenen la regla. Al Nepal, no poden pentinar-se ni mirar-se al mirall perquè es considera que són impures. Són només tres exemples dels tabús i de la ignorància que encara envolten un fet tan natural com és la menstruació. Davant dels comentaris rebuts per part d'algunes escoles de Manresa que és un tema que tot sovint els genera conflictes, com ara els comentaris de companys ridiculitzant les nenes que la tenen, l'Ajuntament ha posat en marxa un projecte batejat com La bossa vermella: benvinguda menstruació! mitjançant el qual oferirà material i formació al professorat i a les famílies per poder tractar el tema d'una forma positiva i natural, lluny dels mites i tabús que encara l'envolten. Es tracta d'una idea original del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig. Aquest matí l'han presentat la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz; la tècnica del SIAD Carme Batista, i Laura Castany, coordinadora del programa de Feminismes i LGTBI.

La bossa vermella, que s'adreça als alumnes de 4rt, 5è i 6è de primària, inclou quatre llibres que tracten de manera clara, amena i divertida el tema de la regla i els canvis físics i emocionals que viuen els infants quan s'inicien en l'edat fèrtil; una caixa vermella que inclou productes d'higiene menstrual (copa menstrual, tampó i compresa de cotó orgànic d'un sol ús, compresa de roba i calces de roba) i també una fitxa informativa de cada producte, inclosa una sobre el sagnat lliure, que s'ha començat a conèixer fa poc; una guia d'activitats per treballar amb l'alumnat que comprèn sis dinàmiques en les quals es tenen en compte tots els gèneres, i una agenda per fer-hi anotacions.

Es donarà una bossa amb tot el material esmentat (se n'han fet trenta) a totes les escoles que la demanin (a Manresa n'hi ha 21) i també a les biblioteques i a altres centres com el Centre de Recursos Pedagògics del Bages, el SIAD i el Punt Lila. La canalla de les escoles que ho demani se la podrà endur a casa uns dies.

Cruz ha recordat que, tenint en compte que les dones tenen la primera regla (menarquia) entre els 10 i els 16 anys i que els sol durar uns 40 anys, suposa que 8 anys de la seva vida la tenen. Castany hi ha afegit que representa una despesa de més de 2.000 euros només en productes d'higiene.

La formació al professorat (i a altre personal dels centres, com ara el de menjador i el de consergeria) es realitzarà online el dilluns 28 de juny, de les 9 a les 11 del matí. Pel que fa a les xerrades adreçades a les famílies, encara s'han de concretar.

Batista ha posat de relleu el fet que aquesta iniciativa no deixi de banda els nens sinó que també se'ls inclogui per tal que també en tinguin coneixement, que és una manera que ho entenguin i que ho respectin. La regidora ha destacat que es tracta d'una proposta original i innovadora.

La presentació s'ha fet coincidint amb el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones i el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. S'emmarca dins de l'objectiu específic 3.1 del II Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Manresa.