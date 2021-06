La Fundació Althaia de Manresa ha reactivat la campanya de mecenatge per remodelar, millorar i sobretot humanitzar el servei de Pediatria, que es va paralitzar a causa de la pandèmia. Aquest dimecres s’ha celebrat l’acte de cloenda del projecte de servei comunitari impulsat per Althaia i el Centre de Recursos del Bages en el qual hi han participat 13 instituts del Bages i del Moianès. Han reflexionat sobre relacionats amb la promoció de la salut i bons hàbits, i també han dut a terme actuacions per recaptar diners pel projecte. Més de 8.000 euros. D’aquesta forma han treballat temes de solidaritat i corresponsabilitat. És una iniciativa novedosa en la qual hi han pres part més de 200 alumnes.

La cloenda ha sigut peculiar a causa de l’emergència sanitària. S’ha fet a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu, però pràcticament sense públic. Els alumnes s’han connectat en directe a través d’internet des de les seves aules. A la taula de la sala hi havia el director general adjunt de la Fundació Althaia, Albert Estiarte; el delegat d’Ensenyament, Ferran Aguilera; la cap del Servei de Pediatria, Sílvia Sánchez; i el responsable del Centre de Recursos del Bages, Domènec Haro.

A través d’un vídeo s’ha presentat el projecte de mecenatge per millorar Pediatria. Hi apareixen professionals del centre per explicar com hauria de ser el nou servei, i també usuaris. Com un nen de 7 anys que des dels 2 ha de fer controls habituals a Sant Joan de Déu per una al·lèrgia alimentària. «Quan he de venir a l’hospital estic una mica nervioset», diu. Tots els instituts i escoles que han participat en el projecte també han enviat els seus vídeos per explicar la seva experiència.

Als parlaments Estiarte ha valorat positivament la interacció entre Althaia i la comunitat, «que és la gent del nostre territori». També ha agraït els actes de micromecenatge perquè «volem donar una atenció de més qualitat, amb espais més adequats, novedosos i humanitzats».

La cap de la unitat de Pediatria, Sílvia Sánchez, ha explicar als alumes que seguien l’acte en directe que «cal modernitzar el servei» perquè «si heu de venir volem que estigueu més còmodes i en un espai amable».

Haro, del Centre de Recursos, ha afirmat que «aprenem fent», i que el projecte «ha fet possible tenir una experiència autèntica» que ha de continuar, ara reflexionat-hi. Aguilera, representant del departament d’Ensenyament, ha puntuat amb un 10 la iniciativa.

La Fundació Althaia de Manresa té un projecte valorat en 2,5 milions per renovar de dalt abaix tots els espais d’atenció als infants i joves a l’Hospital de Sant Joan de Déu. La proposta inclou una reforma integral de Neonatologia, la remodelació de tota la planta de Pediatria que és a l'edifici històric, un nou i més ampli hospital de dia i la humanització de consultes externes i urgències també de Pediatria.

Per fer-ho a finals del 2018 es va presentar la campanya de mecenatge que atesa la important inversió que s’afronta es compta que sigui llarga. La campanya va quedar interrompuda a causa de la pandèmia. L’acte d’aquest dimecres ha sigut el primer que ha tingut dimensió pública. L’últim va ser l’escape room que es va organitzar a l’hospital el març passat.