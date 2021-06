La Plana de l'Om de Manresa acollirà el 17 de juny (19 h), una taula rodona sobre l’amnistia organitzada per Òmnium Bages-Moianès coincidint amb la recta final de la campanya que reclama que s'amnistiïn els condemnats pel Procés. El debat, previst inicialment per al divendres 11 de juny, es farà finalment el dijous 17 a l'aire lliure, amb la participació de Benet Salellas, advocat de l’equip de defensa de Jordi Cuixart, i Xavier Antich, filòsof i membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural. La periodista Nia Escolà conduirà l’acte. A la mateixa plaça hi haurà també una parada de recollida de signatures per l'amnistia. L'aforament serà limitat, però sense inscripció prèvia.