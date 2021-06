Els veïns del barri de Cal Gravat de Manresa tornen a tenir el banc amb vistes. Fa un mes, els Mossos d’Esquadra el van fer retirar d’on era, a la part alta del barri, al carrer de Puig i Cadafalch, per motius de seguretat. Al seu entendre, quedava massa encarat a la comissaria i, atès que estem en un nivell 4 d’alerta antiterrorista, van explicar a Regió7, van demanar a l’Ajuntament que el tragués.

L’associació de veïns va denunciar la retirada del banc a través d’aquest diari. Va recordar que era molt utilitzat per la gent que anava a passejar per la zona perquè té molt bones vistes i va retreure als Mossos la decisió, que va considerar del tot fora de lloc, tenint en compte que el banc és a 150 metres de la comissaria i, sobretot, que per la mateixa regla de tres de la seguretat també s’haurien de treure els arbres que hi ha perquè ningú no s’hi pugui amagar. A l’Ajuntament el van criticar perquè havia retirat el banc «sense previ avís». Col·locar-lo, aquest i d’altres, va ser fruit d’un procés de participació al barri. Hi era des del 2015.

El rebuig generat va donar com a resultat una trobada entre dos representants de la junta de l’ens veïnal amb els Mossos, que, finalment, van rectificar i es van comprometre a retornar el banc on era. Ho va fer abans-d’ahir i els veïns s’hi van anar a fer una foto per celebrar-ho. Berlanga n’hauria fet una excel·lent pel·lícula.