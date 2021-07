Veïns de la Sagrada Família i de la Font dels Capellans es mostren queixosos pel soroll de les obres de manteniment que s’estan fent al tram dels Ferrocarrils de la Generalitat que passa per aquests dos barris. Els treballs es fan de nit i es repeteixen cada any. Aquesta vegada, però, critiquen que la situació s’allarga des del febrer passat, quan habitualment duren entre 5 i 10 dies. «Aguantes uns dies, però arriba un moment que ja no pots més», assegura un dels veïns afectats, César Nebot.

Les obres es concentren en el tram dels Ferrocarrils del carrer Sant Cristòfol i que va en paral·lel al de l’arquitecte Montagut. És quan el tren surt del tram soterrat que comença sota el convent de Santa Clara. També s’ha treballat dins el túnel.

Els treballs els fan cada estiu, comenta Nebot, però duren entre 5 i 10 dies. Es fan de nit per no interrompre la circulació de trens. «Cap problema», diu. «Però aquest any van començar el febrer» i el soroll impedeix el descans dels veïns, afirma. Treballen de diumenge a dijous, «i no ho fan precisament de forma discreta. Ara a l’estiu és impossible dormir». Els veïns suggereixen que el manteniment es faci els caps de setmana o bé que tallin el trànsit de trens durant el dia i posin alternatives com autobusos. S’han queixat a l’Ajuntament de Manresa i a la Policia Local.

Ferrocarrils ha assegurat a Regió7 que els treballs acabaran d’aquí a uns 15 dies i que es tracta d’obres de manteniment.