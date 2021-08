L’Estiu Jove de Manresa ha tancat una edició amb molta participació. El programa, preparat per l’Ajuntament de Manresa juntament amb altres entitats, incloïa activitats esportives, artístiques i d’oci dirigides a joves de 14 a 29 anys, amb totes les mesures anticovid. Les activitats es van iniciar el 12 de juny amb el Manresa Express, una cursa d’obstacles per parelles, i van continuar amb el ja tradicional torneig de vòlei platja a la plaça Major, que enguany ja ha arribat a la 15a edició amb 28 equips; amb el Bubble Football a la pista Cruyff Court, amb la participació de 40 joves; amb l’escape room Operació Casino per carrers de la ciutat, en el qual van participar 60 persones; i amb el torneig-exhibició d’escacs a la fresca i partides simultànies a càrrec del club Escacs Catalònia, amb la participació d’una trentena de persones. També va tenir cabuda la final de l’Stalow League, i activitats com un taller d’autodefensa feminista, entre d’altres.