Que queda per fer? Doncs promoure la reducció d’ús de plàstics i de paper d’un sol ús, fer una diagnosi de la situació de la infància a Manresa o bé la famosa residència pública per a la gent gran al Xup. I què s’ha fet?. S’ha dissenyat un nou model de gestió de residus -els famosos contenidors que s’hauran d’obrir amb targetes personalitzades- escampar wifi gratuït per la ciutat o bé duplicar el nombre d’habitatges socials a la ciutat. Són alguns exemples dels temes pendents i dels que ja s’han desenvolupat del Pla d’Actuació Municipal (PAM), el full de ruta del govern municipal fins el pròxim 2023.

El PAM es divideix en cinc eixos temàtics: Manresa, ciutat verda i sostenible; Manresa, ciutat dinàmica i d’oportunitats; Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa; Manresa, ciutat de trobada i acollidora; i Manresa, capital. Cadascun d’aquests eixos té objectius estratègics dels quals pengen els objectius operatius i actuacions concretes. En total hi ha 248 objectius concrets. Segons la darrera actualització del PAM, d’aquests se n’han executat 39 al 100 %, i n’hi ha 29 de pendents als quals encara s’hi ha de posar el fil a l’agulla.

La resta fins arribar als 248 estan en marxa. El PAM divideix aquestes actuacions en iniciades, quan es calcula que se situa en el 5 % de la seva execució; en procés, quan no supera el 50 % i avançada quan ja s’ha fet més de la meitat de la feina. A un extrem i a l’altra d’aquests paràmetres hi ha les que estan pendents i les que estan desenvolupades.

En l’àmbit de Manresa, ciutat verda i sostenible hi ha 12 actuacions pendents i 5 de fetes. Dels pendents hi hauria temes importants com la reformulació de dos dels principals eixos de la ciutat com són la carretera de Vic i la de Cardona, nous aparcaments dissuasius a la ciutat o redefinir el transport públic al centre de la ciutat. També redactar el pla d’actuació per a la municipalització de la zona verda. De temes fets en destaca la passera de Can Poc Oli o el disseny del que ha de ser el nou model de recollida de deixalles de la ciutat.

En l’apartat de ciutat cívica hi ha pendents temes com el punt d’informació i coordinació de voluntariat, i destaca com a feina feta diverses actuacions per facilitar els tràmits municipals.

En l’apartat Manresa, capital, no hi ha res pendent ni tampoc fet del tot, i a Manresa, ciutat dinàmica, es posen com a repte elaborar un pla d’infància i un de joventut pel 2022-2025. A Manresa, ciutat de trobada, un dels grans temes pendents que el PAM cita és la creació d’una residència pública a la ciutat, la que hauria d’anar al Xup i que ara està en punt mort. Sí que s’ha complert l’objectiu d’incrementar els ajuts de beques escolars i duplicar el nombre d’habitatges socials. En aquest darrer cas s’ha més que duplicat i ha passat de 4 a 12.

Un 42 % del PAM s’ha executat o està a punt de fer-ho, diu el govern

El 42 % dels objectius que es va imposar l’actual govern municipal d’Esquerra Republicana i Junts per Manresa per aquest mandat ja estan acabats o bé en el que anomenen fase avançada, que vol dir que s’ha executat en més del 50 %. Per altra part un 88% s’ha posat en marxa. Són dades del propi govern de l’Ajuntament de Manresa (veure Regió7 del 24 de juliol).

Les dades s’actualitzen periòdicament a la web del consistori manresà, a l’apartat de transparència i govern obert, que s’ha renovat recentment.

Hi apareixen els cinc àmbits d’actuació, i clicant en cadascun d’ells es despleguen els objectius estratàgics i, dins d’ells, els que anomenen objectius operatius i, finalment, les actuacions concretes. Són 248. De cadascuna de les actuacions se’n fa una breu descripció del projecte, detalla l’estat d’execució, el pressupost que s’hi destina, l’any que és previst que s’executi o el departament municipal i el regidor que n’és responsable.

També hi apareix la valoració que l’actuació en concret va obtenir durant els debats ciutadans que es van organitzar el febrer de l’any passat per recollir propostes per incloure al Pla d’Actuació Municipal. Recorda si va generar molt interès, interès, indiferència o bé poc o cap interès.

També es poden consultar altres documents com les aportacions ciutadanes, el balanç de dos anys del govern i el Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica arran de la pandèmia.

El PAM es va votar al ple del passat març amb els vots a favor del govern -ERC i Junts-, l’abstenció de Ciutadans. PSC i Fem ho van fer en contra.