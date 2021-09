Amb l'objectiu de donar a conèixer un projecte endegat l'any passat que té per objectiu la recuperació de la fauna amenaçada del secà del Pla de Bages, aquest divendres, 17 de setembre, s'organitza la primera nit de les papallones a Manresa.

El punt de trobada serà el carrer Poal número 2, a Pineda e Bages, a les 8 del vespre, i la finalitat és observar i identificar algunes de les papallones nocturnes existents a la finca del Canyet, que és on s'està desenvolupant l'esmentat projecte.

Les persones que hi vulguin participar es poden a puntar a anellaverda@anellaverdamanresa.cat.

Es tracta d'una iniciativa que duen a terme Bages Biodiversitat en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa. Ara fa un any es van engegar les actuacions de millora de la finca de secà del Canyet del Muladar, propietat de l'Ajuntament. Les accions tenen com a objectiu naturalitzar un conreu per aconseguir una millora de l'hàbitat d'espècies amenaçades com el mussol comú, el botxí meridional, el llangardaix ocel·lat i el gripau corredor.