Els darrers anys, Manresa ha protagonitzat més d’un joc de taula. Aquest mes se n’hi afegirà un que té l’origen a Agramunt i que, a la capital del Bages, s’encarrega de promocionar com a soci local dels seus creadors el manresà Àlex Peig Salat, un jove emprenedor que estudia una enginyeria. Es diu ManresaCity i es presenta com «El joc per fer fortuna a la teva ciutat». A Manresa i a 16 ciutats més, on també n’hi haurà una versió personalitzada. A les nostres comarques, a la Seu d’Urgell, a Igualada i a Esparreguera.

El formulari i instruccions per a la compra i recollida es pot trobar a l’Instagram de manresacity_eljoc.

ManresaCity té un funcionament molt semblant a un joc de taula de compravenda de propietats arxiconegut. En el cas que ens ocupa, la peculiaritat rau en el fet que totes les peces que inclou, començant per la bonica foto de la portada i del tauler i acabant per les dels bitllets i les fitxes, s’han personalitzat amb elements de cada municipi. En el cas de la capital del Bages, als bitllets hi surten el quiosc de l’Arpa, el parc de l’Agulla, el teatre Kursaal, el convent de Santa Clara, la torre de Santa Caterina, el Pont Vell i l’ajuntament. I a les fitxes, l’escut de Manresa, el gegant i la geganta, el drac i la víbria del correfoc i l’àliga de la imatgeria.

Al tauler, el recorregut comença i acaba a la casella de la festa major. Entremig, es tracta de comprar carrers que van dels més cèntrics i emblemàtics a altres de més allunyats. Quan es cau a la casella del diari Regió7 i de la revista El Pou de la Gallina, cal agafar una targeta que pot ser de sort o de mala sort, econòmicament parlant. Al marge dels vials, hi surten la Seu, la Cova, Can Jorba, el Casino, els mercats de Puigmercadal i de la Sagrada Família, i temes com la zona blava, la taxa de deixalles, el radar, la presó de Lledoners i el correfoc, que fa guanyar diners.

Un dels dos ideòlegs del joc en va fer un ambientat en una residència universitària per regalar-lo a un amic i, quan hi va haver el confinament, deduint que les festes de Nadal serien especialment casolanes, amb un altre company van crear dos jocs de taula personalitzats per a Olot i Berga. La bona acollida que van tenir els va animar a apostar-hi seriosament amb més ciutats, unes versions més ben fetes i un soci del negoci a cada ciutat per personalitzar els jocs. En el cas de Manresa, el responsable és Peig, que coneix un dels artífex de l’invent i que combina aquesta feina empresarial amb els estudis d’enginyeria Mecànica i Automoció a la UPC.

El joc es ven a través d’Instagram i de Facebook a demanda al preu de 36 euros, i per cada unitat venuda, un euro es destinarà a La Marató. El lloc de recollida serà al Supercoop de Puigmercadal.

Els altres jocs

El Nadal del 2008 es va posar a la venda El joc de Manresa, una iniciativa del Projecte Educatiu de Ciutat de l’Ajuntament que tenia per objectiu que els ciutadans ampliessin els seus coneixements de Manresa des d’un vessant lúdic. Els creadors van ser l’empresa establerta a Cabrianes La Factoria d’Imatges. A banda de la versió de joc de taula, a base de preguntes i respostes sobre la ciutat de Manresa, també se’n va fer una versió temporal en línia.

El 2014 es va comercialitzar Manresa 1724, reconstruïm la ciutat cremada, un joc que el Museu Comarcal va encarregar al Centre d’Animació i Esplai (CAE) amb motiu de la commemoració del Tricentenari. Inspirat en els fets que van succeir a la capital del Bages en aquells moments històrics, els autors, Ferran Renalias i Nasi Muncunill, van tenir l’assessorament dels historiadors Francesc Vilà i Jordi Piñero.