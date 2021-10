Hi havia l’alternativa de tancar l’associació o bé la de salvar-la. I s’ha optat per salvar-la. L’Associació de Veïns Passeig i Rodalies té una nova junta que s’ha imposat com a principal objectiu endreçar l’entitat, sobretot pel que fa a la secció d’enterraments, i tapar algun forat que hi pugui haver. S’ha de revisar. A partir d’aquí es pensarà en activitats pròpies d’una entitat veïnal.

L’associació, que els darrers mesos ha estat en mans d’una junta gestora, va celebrar ahir una assemblea en la qual van assistir una vintena de persones, i que va escollir una nova junta directiva que és encapçalada per Antoni Revilla, president. Miquel Àngel Fornells en serà el secretari i Jordi Matamala exercirà de tresorer. «Ens centrarem inicialment i exclusivament a endreçar la secció d’enterraments», va explicar ahir a Regió7 el nou president de l’entitat. «Un cop haguem superat això, es programaran les activitats que pertoquen a una associació de veïns». Segons Revilla, «ho intentarem fer com més aviat millor perquè una associació de veïns no es pot dedicar exclusivament a un sol tema».

D’entrada, però, a l’assemblea es va insistir que s’han d’actualitzar dades i reorganitzar tota l’entitat, com per exemple «endreçar el tema dels socis, els beneficiaris de la secció d’enterraments i ajustar possibles canvis de domicili que hi pugi haver hagut». A partir d’aquí l’objectiu següent serà impulsar la comunicació entre els veïns del barri i fer més pròxima l’associació. El que es pretén és «donar un ambient de proximitat als veïns. Això és importantíssim. Volem que l’associació es converteixi en un centre atractiu per als veïns, que hi puguin plantejar les seves dificultats per poder col·laborar a resoldre-les».

La junta també estarà al cas del projecte de convertir el carrer Guimerà en una zona de vianants sense trànsit, ni de vehicles particulars ni de transport públic. «No ens hi hem pogut posar fins ara perquè hem viscut moments de canvis. Però algú de l’associació seguirà el tema».

La junta gestora primer, i Revilla ara, substitueix Carme Prunés al capdavant de l’entitat.