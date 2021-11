L’Ajuntament de Manresa ha signat aquest matí el contracte de contravenda amb Criteria Caixa, fins ara propietària de la Fàbrica Nova a través d’Inmocaixa, per a l’adquisició de totes les propietats que fins ara tenia en aquest antic complex fabril. L’acord ha estat signat per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el representant de Criteria Caixa, Óscar-Valentín Carpio Garijo, amb la presència de regidors de diversos grups municipals i personal de l’Ajuntament de Manresa, així com altres representants d’Inmocaixa.

La compra de les finques, que va ser anunciada setmanes enrere, va rebre el vistiplau de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa en el ple municipal que va tenir lloc dijous passat i avui s’ha formalitzat oficialment, amb la rúbrica de totes dues parts.

El contracte contempla la compra, per un valor de 12,3 milions d’euros, de les quatre finques que fins ara eren propietat d’Inmocaixa al recinte de la Fàbrica Nova: la que conté la nau principal (5.777 m2), el solar de la part posterior (5.571 m2), el subsòl (9.123 m2) i la finca que fa cantonada entre la Carretera del Pont de Vilomara i l’avinguda Bertrand Serra (943 m2).

Amb la compra, l’Ajuntament de Manresa agafa el timó del desenvolupament urbanístic del sector, que per primer cop serà públic, i compleix diferents objectius que se sustenten en l’interès públic que té el fet de poder desencallar un espai central de la ciutat, que té una gran capacitat de reconnectar barris i que es troba tancat des de 1989, quan va tancar l’activitat de la fàbrica.

Després d’anunciar la compra del recinte, aquest dilluns es va fer la presentació del projecte liderat per l’Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de destinar bona part del recinte a un gran projecte universitari basat en la tecnologia i el coneixement.