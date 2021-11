El sector dels gimnasos i els complexos esportius de la Catalunya Central assegura que l’obligació de presentar el passaport covid per accedir a les seves instal·lacions, els suposa una pèrdua d’abonats. El sector, a més, es considera com un dels més perjudicats per totes les mesures que s’han anat prenent per contenir la pandèmia de la covid des del març de l’any passat.

El responsable dels gimnasos Cube i Duo de Manresa, Lluís Serracabassa, assegurava ahir que «ja hem tingut algunes baixes» de socis i va donar per fet que «en tindrem més perquè hi ha gent que no es vol vacunar, una decisió que és del tot respectable». En aquest mateix sentit s’expressava ahir el responsable de Nat’s, Albert Canal, que afirmava que tenen baixes i situava entre el 15 i el 20% la xifra d’abonats que poden arribar a perdre perquè «és aproximadament el percentatge de població que no està vacunada». Canal també lamentava que aquesta nova limitació de l’accés arribi en un moment el qual «ens començaven a recuperar una mica». En canvi, Esteve Camps, del gimnàs Vela de Manresa, no es mostrava tan pessimista encara que també donava per fet que «alguna baixa tindrem».

Per a Serracabassa, l’obligació de presentar el certificat covid, és «una altre impediment a la nostra feina» i el considera «bastant il·lògic» perquè ja estan adoptant altres mesures. Una d’elles és que a les seves instal·lacions, a diferència del què passa en bars i restaurants, s’ha de portar mascareta fins i tot quan es practica activitat física. Tot i que actualment ja no hi ha limitacions d’aforament, Canal recordava ahir que a la pràctica, la distància que cal mantenir en les activitats fa que aquesta s’acabi limitant a l’entorn del 80% de la capacitat total que té l’espai.

Tant Canal com Serracarbassa explicaven també que el requeriment del certificat covid no els havia generat problemes a les instal·lacions durant el matí d’ahir i fins al migdia que és quan es va interrompre de forma temporal temporal l’obligatorietat de presentar-lo pels problemes d’accés a la web des d’on es descarrega.

En el cas de Canal, del Nat’s, detallava que ja havien actuat amb antelació i permeten als seus abonats que puguin presentar el certificat a través d’Internet de manera que només ho han de fer una vegada i no han de presentar-lo físicament o mostrar-lo amb el telèfon mòbil cada cop que accedeixen a les instal·lacions. Camps, del gimnàs Vela, assegurava que «la gent ja portava el QR a punt per passar-lo pel lector, i procurem demanar-lo només una vegada per no molestar» registrant la situació de l’abonat al sistema. Afegia que en general, «per sort la majoria ho rep amb cordialitat i bona sintonia» i que «qui es molesta és que no està vacunat». Tot i això, deixava clar que «nosaltres hem de complir amb la normativa» però que «no hem de fer de policies».

Pel que fa a la repercussió econòmica d’aquesta mesura decretada per la Generalitat i validada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a nivell de Catalunya, l’Associació d’Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitness (Adecaf) calcula un sobrecost de 500.000 euros només en personal en els propers 10 dies i entre les empreses que hi estant associades i elevada el càlcul a un milió i mig d’euros si es tenen en compte tots els centres de Catalunya per al mateix període.