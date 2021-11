El sector públic de Manresa es manifesta aquest dimarts al matí contra l'"abús" de temporalitat, per reclamar que els treballadors que faci més de tres anys que estan al seu lloc de feina es converteixin en fixos i protestar contra el decret aprovat pel Govern central per regularitzar la seva situació.

La convocatòria s'ha reunit a 2/4 de nou a la delegació d'Ensenyament, situada al número 175 de la carretera de Vic, per fer una marxa cap a Renfe amb la intenció de desplaçar-se fins a Barcelona on s'ha convocat una manifestació a les 12:30 hores a plaça Urquinaona amb el lema: 'Cap interí al carrer. Els que hi som ens quedem'. També estan previstes mobilitzacions a Girona, Lleida, Tarragona i Sabadell.

El passat 28 d'octubre ja es va fer una vaga d'interins amb el mateix motiu, que va tenir un seguiment del 18% segons sindicats i del 7,3% segons la Generalitat, i 10.000 persones es van manifestar a la plaça Urquinaona de Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana.

Els sindicats que han convocat ambdues vagues són els que formen part de la Taula sindical de Catalunya: Confederació General del Treball (CGT), Confederació Nacional del Treball (CNT), Comissions de Base (CoBAS), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Solidaritat Obrera (SOTA), sense el suport d'UGT i CC.OO. I en el cas de la regió central, també s'hi ha afegit l'Acció Sindical del Bages.

Calculen que existeix un 30% de temporalitat en les plantilles de la funció pública, que en alguns sectors pot fins i tot sobrepassar el 60%, i critiquen que molts contractes temporals es troben en "frau de llei" en haver superat els tres anys, per la qual cosa consideren que haurien de ser indefinits. Per això, demanen un concurs de mèrits restringit per a totes les persones interines que portin més de tres anys o directament fer fixos a aquests treballadors.

Serveis mínims

El Govern ha establert uns serveis mínims del 85% per al transport durant la jornada de vaga, tant per a trens de Rodalies, Metro, autobusos i tramvies de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), com per al servei d'autobusos cap a l'Aeroport de Barcelona-El Prat i altres serveis de transport.

En el cas de l'educació, el Govern ha decretat que ha d'haver-hi dos docents per cada quatre classes d'infantil i de primària, un docent per cada tres classes a secundària i, per a educació especial, guarderies, menjadors i activitats complementàries, el 50% de la plantilla com a mínim.

Les televisions i ràdios públiques hauran d'emetre el 50% dels continguts habituals i l'emissió de la informació necessària "en cas que es produeixi una emergència per a la població".

Hospitals i justícia

Els hospitals hauran de tenir un funcionament normal en urgències, unitats especials --com per exemple les de vigilància intensiva--, el circuit assistencial de Covid-19 en l'atenció primària i la campanya de vacunació. A més, hauran de garantir "els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital", a més d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable.

Els serveis de neteja de centres sanitaris hauran de mantenir l'activitat normal a les àrees d'alt risc i "amb la totalitat de la plantilla".

Pel que fa als cossos de la Conselleria de Justícia, el personal de centres penitenciaris haurà de treballar com un dia festiu, mentre que el que s'encarrega de rehabilitació haurà de complir amb un 50% del personal i el d'oficines amb un 65%; els jutjats de guàrdia hauran de tenir el 100% dels efectius adscrits.

Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les audiències provincials, el personal haurà de garantir els serveis mínims d'un funcionari a cada sala, secció o servei de registre o de presentació d'escrits.