L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa al barri del Xup el projecte “Barris i Comunitat: motors de transformació social”, un programa que impulsa i finança la Diputació de Barcelona, que hi destina 172.900 euros aquest 2021, i que es preveu que hi aporti la mateixa xifra de cara els anys 2022 i 2023. Es tracta d’un projecte encarat a àrees i ciutats que, des de fa anys, concentren de forma persistent situacions de vulnerabilitat urbana, residencial, econòmica i social a causa dels canvis sociodemogràfics que han viscut. En total, se’n beneficiaran 13 municipis de tot Catalunya.

La voluntat és desplegar un treball comunitari i de convivència que ajudi a fer front a la segregació social i urbana i que tingui com a base el dret a la igualtat d’oportunitats, el dret als espais de sociabilitat i el dret a l’existència autònoma dels veïns del barri.

Després que la Diputació anunciés aquest setembre que el projecte per al Xup que va presentar l’Ajuntament de Manresa era un dels escollits, el programa ja s’ha començat a desplegar amb una primera reunió que s’ha celebrat amb l’Associació de Veïns del Xup, que ha servit per posar les bases i per iniciar la primera fase, que estarà centrada en la diagnosi i en la detecció de necessitats.

En aquesta línia, s’han encarregat estudis vinculats a l’ocupació (estat i possibilitats), l’espai públic (accessibilitat i millores ambientals), la gent gran (necessitats específiques), la població jove (necessitats específiques) o l’habitatge (eficiència energètica, accessibilitat i estat dels edificis). En alguns d’aquests camps, com és el de l’ocupació, ja s’han començat a executar les primeres accions, com els cursos de conductors/es d’autobusos i d’instal·ladors/es i el desplegament del dispositiu bàsic d’orientació laboral. També es preveu tirar endavant un programa de salut comunitària.

El projecte té una forta voluntat participativa i és transversal, ja que implica un treball conjunt de diverses regidories i serveis municipals.