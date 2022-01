La primera àrea d’esbarjo tancada i exclusiva per a gossos censats ja està enllestida i a punt d’inaugurar-se a Manresa. L’espai de 507,74 metres quadrats permetrà als quissos accedir-hi sense corretja, córrer i relacionar-se entre ells. Aquesta serà el primer espai de joc tancat més gran per a gossos que disposarà la capital del Bages.

L’última intervenció a l’espai ubicat al passatge Dante, a prop de l’avinguda de les Bases de Manresa, ha consistit a instal·lar la porta d’accés amb tancament electrònic. Mitjançant un teclat numèric ubicat a la mateixa porta es controlarà que hi accedeixin els gossos censats de la ciutat, dins de l’horari diürn (de les 7 del matí a les 10 de la nit).

Una font també per als quissos

La zona d’esbarjo disposa d’un banc de formigó, d’una il·luminació amb dos bàculs amb projectors led i d’una font doble per a persones i gossos. La font té un abeurador en el qual podran beure els gossos. El fons del recipient té diverses perforacions per evitar que s’embassi i es buidi fàcilment.

L’espai pavimentat amb sauló està delimitat amb una tanca de tubs cilíndrics d’1,20 metres d’alçada i el seu entorn està enjardinat amb arbustos i arbres per tal d’embellir l’espai i dotar-lo d’ombres.

El projecte es va presentar el mes d’abril passat. Les obres es van iniciar a l’estiu amb un pressupost de 93.252,64 euros.

La voluntat de la proposta de l’Ajuntament de Manresa és facilitar la convivència entre les persones que tenen animals i les que no, creant espais per a cada cas, amb l’objectiu de reduir també males conductes en parcs públics.

Nou espai a la vora del Cardener

Recentment, l’Ajuntament també ha habilitat un nou espai a la vora del Cardener, sota la plaça del Mil·lenari, en el qual es permet que els gossos vagin deslligats. Substitueix l’espai que s’havia habilitat com a prova pilot a la Fàbrica dels Panyos.

Es tracta d’un parc que és més gran –té una superfície de 3.100 metres quadrats– i que funciona sense restriccions horàries. S’hi accedeix des del parc de Josep Vidal i està delimitat per un talús natural i pel riu Cardener. No es tracta d’una zona exclusiva per a l’esbarjo dels gossos, sinó que és un espai pensat perquè hi puguin conviure tant els propietaris de gossos –que els podran deslligar– com altres persones usuàries del parc del Cardener que hi vagin a passejar o a córrer.