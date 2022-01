Les places d’hotels i hostals de Manresa s’han reduït a menys de la meitat. L’any 2000 hi havia 314 llits disponibles, mentre que, avui en dia, aquesta xifra ha caigut fins a 116, el que suposa una disminució d’un 63,05%. Els professionals de l’àmbit de l’hostaleria apunten que la manca d’oferta d’allotjament és un problema que s’agreuja en el moment que se celebren esdeveniments multitudinaris a la ciutat, quan temen no ser capaços d’absorbir la demanda de visitants. En aquest context, tenen l’esperança que aquesta tendència no es cronifiqui i que obrin nous establiments.