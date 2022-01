La proposta turística del Parc de la Séquia per convertir el canal en un exemple de senderisme cultural, tranquil i que promociona el producte de proximitat i de temporada es va presentar divendres passat a la principal fira de turisme de l’estat, FITUR. La directora de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, Laia Muns, i el director del Museu de la Tècnica, Eudald Serra, van ser els encarregats de presentar la proposta a l’estand de Caminos Naturales, organisme depenent del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, i que fa difusió d’aquesta xarxa de camins distribuïda per tot l’estat.

El passat 2021 es va crear un nou producte turístic pensat per públic adult, familiar i sènior. Treballat especialment per a aquells que volen gaudir d’un entorn natural únic recorrent 35 km en dues o tres etapes des de Balsareny fins a Manresa, tot descobrint els municipis per on passa el canal. Aquests paquets turístics inclouen allotjament amb mitja pensió i tota una sèrie de serveis com assegurança d’accident, telèfon de contacte 24 hores, servei de recollida d’equipatge i transport, llibre de ruta i serveis complementaris com ara tastos de vins, servei de guiatge i experiències ofertes per altres agents locals.

Des de la seva creació l’any 2006, el Parc de la Séquia ha treballat per divulgar sobre el patrimoni cultural i natural de l’entorn del canal, principalment a nivell educatiu i gestionant els equipaments que expliquen aquest patrimoni; el Museu de la Tècnica de Manresa, el Centre de l’Aigua de Can Font, l’Infoséquia al Parc de l’Agulla i la Casa de la Culla.