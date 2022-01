Al passeig de Pere III hi estan tallant 33 exemplars de plàtans de grans dimensions perquè així ho ha recomanat el seu estat sanitari, segons va explicar l’Ajuntament quan va anunciar l’actuació. Algun d’aquests plàtans, en el cas del primer tram, és molt probable que estigués al Passeig d’ençà que es va urbanitzar, a finals del segle XIX. Fa més de cent anys. Els plàtans són una espècie que pot viure durant segles.

La inauguració del primer tram del Passeig es va fer el juny del 1891. Fa 130 anys. Malgrat que no se sap del cert si els plàtans que hi ha es van replantar dècades enrere, Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, comenta que «probablement, alguns hi són des que es va obrir el Passeig», de manera que algun tenia més de cent anys.

El desembre passat van començar els treballs per substituir les 33 unitats, 16 al tram entre la carretera de Cardona i Crist Rei i 17 entre Crist Rei i la Ben Plantada. Els arbres que es tallen es reposen per plàtans joves de la mateixa espècie. La seva substitució s’aprofita per engrandir els escocells i, alhora, per millorar el sòl de plantació per tal que les arrels puguin créixer millor, hi hagi més emmagatzematge d’aigua i més estabilitat. El cost total de les dues fases és de 68.174 euros.