Després d'un any sense, aquest 2022 hi torna a haver Transèquia. Així o va assegurar aquest dilluns l'Ajuntament de Manresa, que va afirmar que la caminada popular més multitudinària del Bages tindrà lloc el 6 de març.

La darrera edició de la Transèquia, la 36a, el 2020, va mobilitzar més de 5.500 persones entre participants i voluntaris.

Què se sap de la Transèquia 2022?

Poca cosa ha transcendit de l'edició d'enguany. De moment, s'ha presentat el cartell, que aquest 2022 firma l’artista manresana Susana Ayala Riu. L’obra evoca els valors de l’esdeveniment: l’aigua com a fil conductor i el lligam amb el territori a l’entorn de la Sèquia.

La caminada popular va néixer com un homenatge a les persones que entre 1339 i 1383 van construir la Sèquia que encara avui aporta un gran cabal d’aigua a la ciutat de Manresa. Els impulsors en van ser la Jove Cambra de Manresa, l'any 1985.

El recorregut de la Transèquia

La caminada (ara també es pot fer en bicicleta o a cavall) arrenca a Balsareny i creua els municipis de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages fins arribar al Parc de l’Agulla de Manresa, seguint el mateix recorregut de la Sèquia.

Són 24,8 quilòmetres de longitud, amb un desnivell de 10,63 metres.

L'any passat, la prova com a tal no es va celebrar, si no que es va substituir per un itinerari per fer-lo lliurament durant un mes. Amb aquesta acció es van recaptar 2.369 euros destinats a lluitar contra la covid-19.