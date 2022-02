El ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa corresponent al mes de febrer, celebrat dijous, es va iniciar amb la informació corresponent a diverses resolucions d’alcaldia, entre les quals va destacar la modificació de crèdit realitzada per pagar el lloguer de l’antiga oficina de La Caixa de la plaça Major, que l’Ajuntament ha arrendat per tal de poder ampliar les instal·lacions destinades a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

El lloguer que es pagarà serà de 960 euros mes IVA mensuals que sumaran 13.000 euros anuals.

La Caixa va tancar a mitjans del 2020 l’oficina de la plaça Major de Manresa número 17 de forma coordinada amb l’obertura de les noves instal·lacions de l’entitat bancària a l’emblemàtic edifici de can Jorba.

A can Jorba es va obrir un Centre Business pensat per a microempreses, comerços i autònoms, a la planta baixa, i un Centre d’Empreses per prestar serveis a negocis de la Catalunya Central que facturen més de dos milions d’euros, a la primera planta.

Aquesta reorganització més altres modificacions que es van anar realitzant van donar com a resultat el tancament de l’oficina de la plaça Major, que fa xamfrà amb el carrer Sant Miquel.

En aquell moment es va deixar en funcionament el caixer automàtic, però un any més tard va ser retirat.

El regidor d’Hisenda i Presidència, Valentí Junyent, va explicar en el ple municipal -en la primera modificació de crèdits corresponent a l’any 2022- el conveni de lloguer per poder ampliar l’espai d’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

Junyent va afirmar que l’obertura de dependències municipals al número 17 de la plaça Major «serà una manera de mantenir l’activitat al Centre Històric».

Al número 1 de la plaça Major se situa l’edifici consistorial. Al número 5 s’ubiquen els serveis municipals de territori, governació, hisenda, contractació, patrimoni, cadastre i intervenció. Al número 20, on hi havia l’antiga fonda Sant Antoni, s’hi traslladarà l’Oficina de Turisme, que ara ocupa un local llogat als baixos del número 10.

A l’antiga fonda Sant Antoni l’Ajuntament ha llogat una superfície de 1.051m2 entre la planta soterrani (111.63 m2), planta baixa (215,64 m2), planta entresòl (234 m2) i planta primera (489,67m2). El contracte té una durada de 20 anys i un preu de lloguer mensual de 4.250 euros més IVA. D’aquesta forma, l’activitat municipal s’expandeix encara més en aquest espai neuràlgic de la ciutat.