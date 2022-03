Famílies amb alumnes que van al col·legi Oms i de Prat actualment i altres que fa anys que hi van deixar d’anar, veïns de l’escola, l’AMPA, els alumnes... La crida per recollir material de primera necessitat per enviar a Ucraïna feta pel centre manresà per solidaritzar-se amb una família amb arrels al país en guerra, es va traduir, ahir, en un degoteig constant de persones carregades amb bosses per fer donacions.

El centre, tal com va explicar la seva directora, Gemma Vilaseca, va enviar una carta a tots els pares i mares per informar-los de la recollida organitzada amb la família Lushnykov-Galera, que porta un fill a l’escola i , alhora, per solidaritzar-se amb les altres famílies de nacionalitat ucraïnesa que té l’escola. Ahir, Vilaseca es mostrava especialment orgullosa de com havia respost tota la comunitat educativa en una situació com aquesta. El material -medicaments de primers auxilis, aliments, roba d’abric- es portarà a Ucraïna amb la col·laboració de l’associació Ucraïna al cor de Sant Joan de Vilatorrada, on hi ha moltes persones d’aquest país. Avui, la recollida continua matí i tarda.