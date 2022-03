Militants i activistes dels Comuns del Bages van protagonitzar una acció a l’estació de Renfe de Manresa per donar a conèixer «els èxits» de la reforma laboral.

Van repartir informació impresa en una acció que s’ha dut a terme de forma simultània en diferents punts del país.

La campanya porta per nom «Anem per feina» i té per objectiu divulgar «un escut social que no només ha permès superar moltes de les amenaces de la pandèmia, sinó que ha permès fer-ho mentre es modernitza i millora el mercat de treball i les condicions de vida de les grans majories socials».

La iniciativa política «recull les principals accions per combatre la precarietat laboral o les últimes fites aconseguides referents a les pensions».