Des de fa uns dies uns stickers blau cel han aparegut als aparadors de les botigues de Manresa, indicador dels comerços i negocis adherits a Wealty.

Wealty és el sistema de fidelització cashback que et premia per cada compra que fas a comerços i negocis de Manresa. Com? Et retorna un percentatge de l'import de cada compra. Aquests diners s'acumulen a l'aplicació Wealty i te'ls pots transferir al teu compte per gastar-te'ls en el que vulguis. Wealty, està disponible tant per IOS com per Android i es pot descarregar gratuïtament.

Eric Sicart, director comercial comenta que «és una de les noves tendències en el mercat online i que wealty proposa acostar al comerç local. Amb la nova app, totalment gratuïta per a l'usuari».

De moment són una cinquantena de comerços adherits, de diferents sectors: moda, joieria, perruqueria, alimentació, restauració, oci, cultura… I cada dia nous comerços s'estan afegint a la proposta.

Per ara funciona a Manresa, però en els pròxims mesos s'implantarà a d'altres ciutats de la Catalunya Central com ara Berga, Solsona o Vic.

L’element més trencador l’explica Aniol Gurrera, director general de Wealty: «Volíem trobar un sistema que impliqués zero esforç tant per al client com per al comerç, sense tiquets ni QRs. La nostra solució permet, sense treure el mòbil de la butxaca, acumular diners per cada compra». I és que la tecnologia desenvolupada per Wealty funciona vinculant l’app al compte bancari, seguint els estrictes protocols de seguretat bancaris.

Dinamització territorial

Els promotors de la iniciativa donen un impuls al comerç local, i a tots aquells establiments que se sumen a Wealty els ajuden a fer campanyes de màrqueting i de promoció a les xarxes socials, així com coordinar la seva participació en els esdeveniments que organitzen, com ara el calendari d’advent al qual van participar 24 comerços i més de 4.000 manresans.

Wealty i Delocaly uneixen esforços per impulsar el comerç local

Wealty ha integrat Delocaly, amb l’objectiu de sumar les forces d’una tecnologia innovadora i l’experiència en el mercat manresà de Delocaly. De fet, l’empresa va aconseguir més de 10.000 usuaris al Bages en menys d’un any i va incentivar compres per valor de més d’un milió d’euros.