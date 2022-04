Els hospitalitzats a Manresa per covid pugen fins a trenta

Segona setmana de creixement del nombre d'ingressats als centres assistencials de Manresa a causa de l'epidèmia. Si el 12 d'abril es va registrar el nombre més baix d'ingressats en més de cinc mesos, amb 6 persones hospitalitzades, la setmana següent va pujar a 16 i en aquests moments n'hi ha trenta.

Malgrat l'augment hores d'ara no hi ha cap pacient a l'UCI.

La darrera setmana hi ha hagut una víctima mortal a l'Hospital Sant Andreu. Amb aquesta defunció el nombre puja a 592 durant tota la pandèmia, de les quals 175 a Sant Andreu i 417 a la Fundació Althaia.

Baixa afectació

La Fundació Althaia ha volgut deixar clar que hores d'ara l'impacte en activitat assistencial és baixa. De mitjana ingressa una persona al dia per covid i els pacients infectats no es troben en unitats sectoritzades ni a Sant Joan de Déu ni al Centre Hospitalari sinó repartits en diferents unitats amb les mesures d'aïllament necessàries igual que quan hi ha altres infeccions com casos de tuberculosi o grip.

Tipologia diferent

Segons la Fundació Althaia, la tipologia de pacient ha variat, com ha anat passant al llarg dels dos darrers anys. Hores d'ara, en molts casos el motiu principal d'ingrés no es la infecció per coronavirus sinó que aquesta aflora quan se'ls hospitalitza per una altra causa, se'ls fa la prova i surt un resultat positius.

Per exemple, poden ingressar perquè han tingut un accident de trànsit o una caiguda que ha causat un trencament de fèmur, se'ls fa la prova i surten positius. Així que la causa principal de l'ingrés no és la covid-19. També hi ha ingressats a causa exclusivament de l'epidèmia, però en general no presenten una afectació severa. Això queda reflectit en el fet que hores d'ara no hi ha pacients a l'UCI a causa de la covid. També hi ha persones que tenen un estat de salut fràgil, a causa de problemes preexistents, i que el que fa la covid es descompensar-los.

El sistema sanitari està amatent per detectar un canvi de tendència que indiqui l'inici d'una setena onada, però es considera que encara no ha arribat aquest moment.

Això passarà quan hi hagi un volum significatiu de pacients en estat greu. Des d'Althaia es considera que el fet que s'hagin eliminat restriccions per a l'ús de mascaretes i les festes de Setmana Santa poden propiciar un augment de casos, però caldrà veure si l'afectació s'agreuja o s'entra en un període variabilitat en el nombre d'ingressos, però amb un baix impacte en el funcionament del sistema sanitari.