Els conductors de Manresa tenen a partir d’aquesta setmana 57 places menys per aparcar de franc al carrer. L’Ajuntament les ha pintat per crear-ne 35 de tarifa taronja reduïda i 22 de zona blava. Entre d’altres motius, ha explicat que es fa per compensar les que es van perdre a causa de la pandèmia per ampliar voreres. El maig del 2020 se’n van eliminar 145 de franc i 70 de zona blava, i el setembre d’aquell mateix any se’n van pintar 19 de noves de zona blava (amb tarifa taronja reduïda).

Des del maig del 2020, per tant, tenint en compte les que s’han perdut i guanyat tant de franc com de pagament, s’han perdut 221 places de franc i se n’han guanyat sis de zona blava. La creació de les noves places, ha explicat el consistori, té la finalitat de recuperar les que, principalment, es van retirar durant la pandèmia amb l’objectiu d’establir itineraris més segurs, en vials i eixos on ja hi havia una intencionalitat futura d’ampliació de voreres, per tal de donar prioritat als vianants i permetre una major mobilitat a peu per la ciutat. A banda, fa notar, se’n compensen d’altres que s’han anat perdent per diferents motius, com ara la instal·lació de noves terrasses, reorganitzacions de contenidors, nous aparcaments de motos i noves zones de càrrega i descàrrega. A on són les 57 noves places Els treballs de senyalització , amb una durada de tres dies, es fan als següents carrers: Dos de Maig, al tram entre la carretera de Cardona i el carrer del Cós, se senyalitzen 11 places de zona blava (tarifa taronja); carrer del Pujolet, tram entre el carrer de Sant Fruitós i el de l’Alcalde Armengou, se senyalitzaran 17 places de zona blava (tarifa taronja); carrer de Sant Valentí, tram entre el carrer de Sant Fruitós i el del Bruc, se senyalitzaran 4 places de zona blava (tarifa taronja); passatge del General Prim, tram amb accés i sortida des del carrer del Pujolet, se senyalitzaran 3 places de zona blava (tarifa taronja); passatge del Ginjoler, tram amb accés i sortida des del carrer de Ginjoler, se senyalitzaran 3 places de zona blava (tarifa blava); carrer del Doctor Esteve, tram entre el carrer Carrasco Formiguera i el Sarret Arbós, se senyalitzaran 7 places de zona blava (tarifa blava); carrer de València, tram entre Sarret Arbós i Carrasco Formiguera, se senyalitzaran 12 places de zona blava (tarifa blava). L’actual concessió de la zona blava, que té Eyssa, finalitza el 2023 i l’Ajuntament va informar en el seu dia que estudia prestar directament aquest servei. La davallada de la mobilitat i l’aturada del servei per la covid va fer que els 2020 hagués d’aportar 347.394 euros perquè la concessionària assolís la facturació garantida. El preu actual de la tarifa de zona blava és de 1,82 euros i el de la zona taronja, de 1,61 euros.